Как определить нехватку йода в организме

- 03.03.2018 17:46
Как определить нехватку йода в организме

Йод для здоровья человека является одним из важных элементов, поскольку его наличие или отсутствие в рационе оказывает влияние на работу щитовидной железы. Если йода щитовидке хватает, то она выделяет гормоны, ответственные за обмен вещест, рост человека и развитие мозга. Если йода не хватает, может возинкнуть такое заболевание, как гипотериоз, когда щитовидная железа неспособна вырабатывать нужное количество гормонов.

Существует ряд симптомов, которые позволят определить, что вам нужно пересмотреть свое питание и разнообразить его за счет йодосодержащих продуктов.

Так, если в теле часто ощущается слабость, имеет место хроническая усталость, без определенной причины вы стали резко набирать в весе, то это должно вас насторожить. О нехватке йода также свидетельствует слишком сухая кожа, ломкие волосы и их выпадение, озноб, даже если температура окружающей среды нормальная. В некоторых случаях нехватка йода в организме может вызывать замедление пульса. Из-за нехватки йода может возникать довольно заметный отек шеи. Йод очень важен как для мужского, так и для женского здоровья. У женщин при дефиците йода может нарушаться меструальный цикл, а у беременных могут возникать осложнения и патологии плода.

При возникновении определенных симпотомов стоит обратиться к врачу, чтобы предупредить возможные проблемы с щитовидкой и со здоровьем в целом. Но все же, лучшая защита от болезней - это профилактика. Потому старайтесь употреблять в пищу достаточное количество йодосодержащих продуктов. В первую очередь, это морская рыба и морепродукты, морская капуста (ламинария), печень трески, горчица, капуста, соя, редис, картофель, яблоки, хурма, щавель, шпинат, сыры, молоко, яйца, орехи. При готовке можно использовать йодированную соль.

 

Платиновая Буковина

Ключові слова: дефицит йода, нехватка йода в организме

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