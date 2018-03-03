84-летняя старушка - мэр и единственный житель городка в США

- 03.03.2018 12:30
84-летняя старушка - мэр и единственный житель городка в США

В штате Небраска, США, есть небольшой городок под названием Монови. Численность населения этого городка составляет один человек - Элси Эйлер. 84-летняя старушка занимает пост мэра города после смерти своего супруга. Также на ней держится работа местной библиотеки и бара, открытого в 1971 году ее мужем.

В 2000 году проводилась перепись населения, согласно данным которой в Монови проживало всего двое человек - супруги Эйлеры. Но в 2004 году Руди Эйлер умер, а его пожилая вдова отказалась покидать свой родной город.

Элси делает с тех пор все возможное, чтобы Монови оставался на картах США. Для этого она работать, заполнять отчеты, чтобы получать от властей Небраски неольшое финансирование. Элси отмечает, что выборы в Монови не проводятся, поскольку она является единственным жителем городка, и голосовать она могла бы только за себя. Женщина является администратором бара, в котором за работой она проводит по 12 часов в день. На правах казначея старушка заверяет все бумаги и перечисляет себе налоги.

В Монови также имеется небольшая библиотека на примерно 5000 позиций. Покойный супруг Элси очень любил проводить здесь время за чтением.

Платиновая Буковина

Ключові слова: город с населением 1 человек, город монови небраска

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