Сколько мусора человечество оставило на Луне

- 03.03.2018 11:28
Сколько мусора человечество оставило на Луне

Главный историк Национального аэрокосмического агентства США (NASA) Уильям Барри рассказал, что на поверхности Луны может находится порядка 180 тонн мусора, оставленого человеком.

Астронавты NASA, осуществившие в рамках программы "Аполлон" высадки на поверхность Луны в период с 1969 по 1972 годы, оставили на естественном спутнике Земли больше всего мусора. Отмечается, что в в 1971 году на Луне был проведен эксперимент, целью которого была демонстрация падения с одинаковой скоростью пердметов с разной массой. В результате на луне остались такие странные предметы, как перья сокола, молоток, золотая оливковая ветвь. На спутнике также имеется набор флагов и несколько орбитальных апаратов. Также свою "лепту" в засорение Луны внесли беспилотные миссии космически агентств США, Европы, России, Японии и Индии.

Кроме того, на спутнике имеется масса зондов, которые проверяли возможности приземления космических кораблей на поверхность перед высадкой человека. Среди некоторых ученых в 60-е годы прошлого столетия ходила информация о том, что Луна может быть покрыта зыбучими песками, потому посадка на нее может быть опасной. Тем не менее, данная идея была опровергнута, поскольку после завершения миссий зоны так и остались на поверхности Луны. Также все еще на Луне находится спутник наблюдения за лунным кратером LCROSS, который был направлен дял того, чтобы подтвердить наличие на Луне воды.

Историк NASA Уильям Барри отмечает, что у астронавтов "Аполлона" не было необходимости возвращаться вместе с оборудованием, которое не пригодилось бы на обратном пути, чтобы не расходовать дополнительное топливо, поскольку пополнить запасы, безусловно, неоткуда.

Между тем, по словам Барри, оставленные на Луне предметы могут в будуем получить археологическую ценность. Так, будущие космические туристы на Луне могут осматривать снаряжение NASA, ЕКА, Роскосмоса и других стран, узнавая о космических исследованиях и открытиях.

Платиновая Буковина

Ключові слова: космический мусор на луне, космический мусор, мусор от миссий на луну

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