



Силовики задержали всех участников палаточного городка под ВР - 03.03.2018 09:36

В субботу, 3 марта, произошел штурм палаточного городка под стенами Верховной Рады. Как отмечается, были задержаны все жители городка. На территории правоохранители проводят обыски.

По словам народного депутата Украины Егора Соболева, силовики ищут в палаточном городке все, что может напоминать оружие.

Во время штурма палаточного городка на его территории находилось примерно 70-100 человек. Их всех задержали, после чего отправили в отделение полиции. Соболев отметил, что вероятнее всего, задержанных направили в Печерское отделение полиции.

Представители силовых органов отмечают - в результате произошли столкновения, и пострадавшие есть как со стороны активистов, так и со стороны правоохранителей. Спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко отметил, что к зданию парламента силовики прибыли для проведения расследования нескольких уголовных производств, в соответствии с постановлением суда. Речь идет об уголовных производствах, которые были открыты после столкновений 27 февраля, а также после событий под МЦКП в Киеве.

Кроме того, Шевченко отметил, что на улице Грушевского следователи обнаружили два предмета, похожие на ручные гранаты.

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