



Морозы и снегопады унесли 55 жизней в Европе - 02.03.2018 15:40

В Европе по-прежнему бушует циклон из Сибири, принесший с собой сильные снегопады и морозы. По актуальным данным, непогода привела к гибели 55 человек.

Во многих странах ЕС из-за обильных снегопадов закрыты автомобильные дороги, отменены авиа- и железнодорожные рейсы, закрыты детские сады и школы. На юге Средиземного моря похолодание также довольно ощутимо.

По причине сложных погодных условий наибольшее количество погибших - в Польше. Здесь непогода унесла жизни 21 человека. Большинство погибших - бездомные. В Словакии насчитывается 7 погибших, 6 - в Чехии. Человеческие жертвы из-за морозов также есть в Великобритании, Италии, Словении, Сербии, Франции, Испании, Нидерландах, Румынии и Литве.

Согласно заявлениям ирландских синоптиков, в стране наблюдаются самые сильные снегопады за последние 10 лет. В аэропорту Дублина приостановлено воздушное сообщение. Отмечается, что до субботы возможны проблемы с работой аэропорта.

В четверг был закрыт аэропорт в Женеве, Швейцария. Спустя некоторое время ппосле очистки взлетных полос работу аэропорта возобновили. Впрочем, в пятницу, 2 марта, женевский аэропорт снова не работает.

Порядка 2 тысяч водителей застряли на автомагистрали в о Франции, в районе города Монпелье. По сообщениям некоторых водителей, они находятся на дороге уже около суток.

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