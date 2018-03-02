



Поймать вора помогли крокодилы - 02.03.2018 13:51

В восточноафриканской республике Малави решение украсть коз для одного из местных жителей стало далеко не самым лучшим. Спасаясь от преследователей, вор решил прыгнуть в реку, однако вместо спасения в водоеме его поджидали крокодилы.

Как стало известно, 23-летний мужчина из деревни Чиклава украл в другой деревне - Лазаро, четырех коз. Конечно же, кража собственности не оставила людей равнодушными, и разозленные жители принялись догонять вора. Бежать козокраду было некуда, потому он прыгнул в реку Маперера.

Крокодилы практически сразу набросились на незванного гостя - одна из рептилий вцепилась мужчине в плечо, а вторая ухватила за ноги.

Жители деревни Лазаро не смогли остаться в стороне. Те, кто буквально мгновение назад хотел расправы над вором, бросились в воду и принялись отбивать у крокодилов мужчину. Как сообщил констебль полиции Фостер Бенджамин из Чикваве, все обошлось благополучно - жителям деревни удалось спасти вора и направить его в больницу. Медики оценивают состояние искусанного крокодилами пациента как стабильное.

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