Грабіжницький дует оперативно затримали на Герцаївщині- 02.03.2018 11:05
Спроби правопорушників переховатися від правоохоронців виявились марними. Наразі чоловікам загрожує кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі строком до восьми років.
До Герцаївського відділення поліції надійшло повідомлення про грабунок із приватної власності у районному центрі.
Виїздом на місце події слідчо-оперативна група встановила, що на території вівчарні невідомі особи, шляхом відважуваненя вхідних дверей, проникли до приміщення охорони. Опинившись всередині будівлі, спільники нанесли декілька ударів охоронцю та зв’язали його. У подальшому зловмисники заволоділи мобільним телефоном, сільськогосподарською технікою та іншим майном, яке знаходилось на території господарства. Загальна сума завданих збитків становить понад 5 тисяч гривень.
Професійно спрацювавши, поліцейські викрили грабіжників, двох жителів обласного центру віком 28 та 39 років. Чоловіки вже неодноразово опинялись на лаві пісудних за вчинення кримінальних правопорушень та відбували покарання у місцях позбавлення волі.
Викрадене правоохоронці вилучили та відкрили кримінальне провадження за статтею 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України.
Наразі зловмисникам вже оголосили підозру у вчиненні даного злочину. Чоловіків заарештували та обрали їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тривають слідчі дії.
Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області
Коментарі (0)
Другие новости:
- 02.03.2018 16:55
- 02.03.2018 16:26
- 02.03.2018 15:40
- 02.03.2018 15:17
- 02.03.2018 14:42
- 02.03.2018 13:51
- 02.03.2018 13:13
- 02.03.2018 12:14
- 02.03.2018 11:51
- 02.03.2018 11:19