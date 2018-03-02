Грабіжницький дует оперативно затримали на Герцаївщині

- 02.03.2018 11:05
Грабіжницький дует оперативно затримали на Герцаївщині

Спроби правопорушників переховатися від правоохоронців виявились марними. Наразі чоловікам загрожує кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі строком до восьми років.

До Герцаївського відділення поліції надійшло повідомлення про грабунок із приватної власності у районному центрі.

Виїздом на місце події слідчо-оперативна група встановила, що на території вівчарні невідомі особи, шляхом відважуваненя вхідних дверей, проникли до приміщення охорони. Опинившись всередині будівлі, спільники нанесли декілька ударів охоронцю та зв’язали його. У подальшому зловмисники заволоділи мобільним телефоном, сільськогосподарською технікою та іншим майном, яке знаходилось на території господарства. Загальна сума завданих збитків становить понад 5 тисяч гривень.

Професійно спрацювавши, поліцейські викрили грабіжників, двох жителів обласного центру віком 28 та 39 років. Чоловіки вже неодноразово опинялись на лаві пісудних за вчинення кримінальних правопорушень та відбували покарання у місцях позбавлення волі.

Викрадене правоохоронці вилучили та відкрили кримінальне провадження за статтею 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України.

Наразі зловмисникам вже оголосили підозру у вчиненні даного злочину. Чоловіків заарештували та обрали їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тривають слідчі дії.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: національна поліція чернівецька область

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