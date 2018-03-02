Буковинські полісмени оперативно розкрили вбивство

- 02.03.2018 10:10
Буковинські полісмени оперативно розкрили вбивство

1 березня до Сторожинецького відділу поліції надійшло повідомлення про те, що у селі Верхні Петрівці у будинку виявлено жінку без ознак життя.

Відразу на місце події виїхали група реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановили, що покійною виявилася 93-річна місцева жителька.

На тілі та шиї жертви експерти виявили тілесні ушкодження, що утворились від здавлювання руками. Внаслідок чого і настала смерть жінки. Крім цього, поліцейські встановили, що обстановка у будинку не порушена та не виявлено слідів проникнення до помешкання.

Зібрані докази на місці події свідчили про те, що злочин вчинив хтось з місцевих жителів чи родичів покійної. Відразу правоохоронці почали перевіряти висунуті версії.

Першим хто потрапив під підозру у вчиненні злочину, був 37-річний онук пенсіонерки. Чоловік притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення грабежу і взагалі був відомим правоохоронцям як особа, яка веде антигромадський спосіб життя. Також слідчі дізналися, що чоловік неодноразово погрожував насильством та вимагав гроші у покійної бабусі.

Поліцейські розпочали пошуки підозрюваного, оскільки вдома його не було. Згодом оперативники встановили його місцезнаходження. Зловмисник переховувався у сусідньому будинку.

Дізнавшись, що його розшукують, підозрюваний почав тікати. Відразу порушник забіг до будинку місцевої жительки та погрожуючи їй фізичним насильством, намагався там сховатись.

Завдяки злагодженій роботі та професійним діям поліцейських Сторожинецького відділу поліції зловмисника вдалося затримати. Правоохоронцям підозрюваний повідомив, що напередодні вони святкувати день народження бабусі.

Коли гості розійшлися по домівках, зловмисник прийшов до пенсіонерки та вимагав в неї гроші. Коли ж бабуся йому відмовила, то онук почав її бити та душити руками. Не витримавши фізичного насильства, жінка померла.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

За даним фактом призначено низку експертиз. Вирішується питання про оголошення зловмиснику підозри у вчиненні умисного вбивства та обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області 

Платинова Буковина, Чернівці

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