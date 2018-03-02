Украина закупит у США джавелины на 47 млн долл- 02.03.2018 10:07
Государственный департамент США согласовал продажу переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin Украине. В сообщении Агентства минобороны США по вопросам сотрудничества в сфере безопасности отмечено, что планируется предоставить вооружение на сумму 47 миллионов долларов.
Вашингтон таким образом впервые заявил публично и официально о готовноти передать Украине летальное оружие, в соответствии с планом военно-технической помощи. В заявлении агентства отмечается, что с помощью систем Javelin Украине удастся построить долгосрочный потенциал для защиты территориальной целостности и суверенитета, а также удовлетворить требования национальной обороны.
Представители ведомства подчеркнули, что на военный баланс в регионе предложенная продажа никоим образом не повлияет.
Также стало известно о том, что правительство Украины направило в США запрос на покупку 37 пусковых установок и 210 ракет. Такжже соглашение предусматривает не только передачу вооружения, но и учения, техническую помощь, транспортировку и другие аспекты логистики.
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