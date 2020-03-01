



В Украине отменили налогообложение пенсий - 01.03.2018 15:51

Согласно решению Конституционного суда Украины, налогообложение пенсий украинцев признается неконституционным. Нормы Налогового кодекса о налогообложении пенсионных больше не действуют - с 27 февраля 2018 года.

Действующее законодательство Украины предусматривает уплату налога на доход физлиц с пенсий, размер которых превышает 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц. То есть, по состоянию на 2018 год, речь идет о пенсиях больше 13 730 гривен. В Украине не так много пенсионеров, получающих такие выплаты, однако, налоги, поулченные с таких пенсий, преодолели отметку в 1 миллиард гривен.

Так как налогообложение пенсий было призано незаконным, эти средства будут компенсировать. После того, как нормы утратили свою силу, с украинских пенсий более не будет взиматься налог. Для этого не нужно будет предпринимать каких-либо долнительных действий или мероприятий.

Ранее глава Минсоцполитики Андрей Рева отмечал, что пенсии украинских военнослужащих будут поэтапно расти, причем, вне зависимости от финансовых возможностей Пенсионного фонда. Изменения пенсионных выплат коснутся 498 тысяч военнных пенсионеров. Отмечается, что их социальные выплаты на последнем этапе перечислений вырастут практически в два раза.

Платиновая Буковина

Всі новини