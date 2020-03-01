Apple выпустить три смартфона в 2018 году

- 01.03.2018 11:21
Apple выпустить три смартфона в 2018 году

Компания Apple семимильными шагами продвигается в области производства новых смартфонов. Компания относительно недавно презентовала iPhone X, одной из главных особенностей которого стал экран без кнопки "Домой". Теперь же стало известно, что в до конца текущего года купертиновская компания намерена представить еще три смартфона.

Речь идет о обновленной версии "десятки", самого большого смарфтона от Apple, а также более бюджетной версии смарфтона, который получит некоторые из основных функций.

Так, наиболее дорогая версия гаджета будет представлена смартфоном с диагональю дисплея 6,5 дюймов, что позволит Apple занять свое место на рынке с самыми крупными смартфонов. Экран смартфона получит разрешение 1242х2688. Кодовое название новой модели - D33, и устройство получит поддержку таких технологий, как OLED и система идентификации Face ID. Эксперты не исключают присутствия технологии E-SIM, благодаря которой пользователь сможет подключаться к различным операторам мобильной связи без необходимости иметь вторую SIM-карту.

D32 - таково кодовое название для обновленной модели iPhone X. Отмечается, что он, как и D33, будет функционировать на процессоре нового поколени А12. Что касается более бюжетного смартфона, то основные функции флагмана будут в нем реализованы. Также смартфон будет оснащен LCD-дисплеем - таким, какой установлен в iPhone 8. Отмечается, что новинки будут представлены в золотистом цвете корпуса.

Платиновая Буковина

Ключові слова: Apple смартфоны 2018, новые айфоны 2018

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