



Облегчить старость поможет голод и спорт - 28.02.2018 17:50

Поговорка о том, что платье нужно беречь снову, а здоровье - смолоду, была придумана не зря. Чтобы гарантировать себе долгую и благополучную жизнь, начинать заниматься своим здоровьем нужно как можно раньше. Это - отличная инвестиция в вашу собственную жизнь и здоровую старость, которая все же неминуема.

Ученые утверждают, что тяжелой старости можно избежать. Так, первым шагом для этого должны стать легкие физические упражнения и периодические голодания. Главное - не навредить организму, и тогда такие меры помогут снизить риск возникновения диабета и ряда сердечно-сосудистых заболеваний.

Такое заключение сделали исследователи на основании эксперимента, проведенного в лабораторных условиях на мышах. Животных разделили на четыре группы. Так, в первой группе животные могли круглосуточно иметь доступ к питанию, грызуны из второ группы каждый день питались, как им захочется, но бегали ежедневно в течение 45 минут. Для животных в третьей группе через день устраивали голодовку. Четвертая же группа мышей под контролем исследователей периодически голодала, а также поддерживала регулярную физическую активность. Было установлено, что выносливости и крепкости организма способствуют умеренные голодания, а также стабильное выполнение физических упражнений.

Несмотря на то, что опыт проводился на лабораторных животных, ученые заявляют - данные результаты вполне могут быть применимы и для человека. Ведь повышение выносливости организма еще никому не помешало. И занятия спортом будут полезны всем, кто хочет укрепить здоровье, снизить риск различных заболеваний.

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