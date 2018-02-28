



Тюльпановое поле зацветет в Мамаевцах на Пасху 2018 - 28.02.2018 15:43

Владелец известного в Черновицкой области тюльпанового поля Александр Стратийчук рассказал, что в нынешнем году тюльпаны в теплицах они не высаживали, потому продавать цветы к 8 марта не планируют.

Что касается самого тюльпанового поля, то в нынешнем году всех желающих посмотреть на всевозможные тюльпаны приглашают в село Мамаевцы. По словам Александра Стратийчука, это поле будет даже большим, чем в Лужанах.

Цветовод отметил, что тюльпановые луковицы были посажены еще осенью, почву удобряли, цветы хорошо перезимовали даже без накрытия сухой листвой и травой.

Если март будет теплым, то тюльпаны расцветут уже в апреле. В нынешнем году ожидается 17 видов различных тюльпанов, полюбоваться колторыми можно будет в Мамаевцах после Пасхи.

Платиновая Буковина, Черновцы

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