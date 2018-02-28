Рестораны Черновцов на 8 марта 2018

- 28.02.2018 11:12
Рестораны Черновцов на 8 марта 2018

Международный женский день традиционно отмечается 8 марта, и каждый год мы спешим порадовать любимых женщин, а также вместе с ними отлично провести время. 8 марта - это праздник, знаменующий начало весны, расцвета, новой жизни. В этот день принято поздравлять самых близких и любимых женщин - мам, сестер, бабушек, вторую половинку. Старайтесь радовать своих женщин каждый день, но ведь приятные сюрпризы никогда не будут лишними! Ароматный букет весенний цветов, подарок, о котором она давно мечтала, отдых и ужин в нарядном ресторане. Рестораны Черновцов готовятся к празднику весны и спешат порадовать прекрасных женщин отличным празднованием. С предложениями ресторанов можно ознакомиться ниже.

Ресторан Гранд Аристократ (095) 675-99-90 приглашает гостей отпраздновать 8 марта в атмосфере роскошного праздника. Для вас - тематическая фотозона, фотосессия от Тараса Мызака, роскошная живая музыка, праздничное меню (с учетом постных блюд), а также сюрприз - концерт участницы Евровидения-2013 Златы Огневич! Начало праздника - в 18:00. Цены - 1000-1200 грн с человека.

В рестоарне Аристократ (095) 442 22 45 вас ожидает необыкновенный праздник под названием "Все для вас, дорогие женщины. Последнее 8-е марта". Отличное настроение гарантируют ведущие - дуэт "the Підкова". Также для вас - живая музыка, тематическая фотозона и профессиональная фотосессия, специальное меню к празднику с учетом постных блюд и масса приятных сюрпризов! Цены - 800 грн с человека.

Ресторан ЛиВуар (050) 374-17-30 поздравляет милых женщин с праздником 8 марта и готовит веселое празднование с живой музыкой, развлекательной программой от ведущего. Будет действовать фотозона. В подарок гостям - фуршетный стол. Цены- индивидуальные.

Ресторан ПиАр  (050) 154-00-52 приглашает дорогих гостей отметит Международный женский день! Мы готовы устроить вам незабываемый праздник на любой вкус! Принимаем заказы на банкеты любой сложности.

Ресторанный комплекс Гостинный двор (050) 71-88-333 рад встречать очаровательных дам и их спутников в день 8 марта. Вас ждет отличный вечер под руководством ведущего МC Romantic, зажигательные хиты в исполнении живой музыки, вкуснейшее праздничное меню с сюрпризом от шеф-повара, а также алкогольный фуршет. Мы подготовили тематическую фотозону и профессиональную фотосессию от Geometria.

Ресторан Бризоль (050) 537-52-42 готовит интересную развлекательную программу ко дню 8 марта. Если вы отлично провести время и насладиться праздников, то спешите забронировать столик. Вас ждут интересные развлечения с конкурсами, вкуснейший банкет, тематическая фотозона и живая музыка. Цены - индивидуальные. 

Ресторан Венеция 050 627-41-24 поздравляет дорогих гостей с этим прекрасным весенним праздником и гостеприимно открывает двери. Для вас - вкусная кухня, интересные развлечения, приятная атмосфера и профессиональный фотоотчет от Geometria. Цены - по индивидуальному заказу.

Ресторан Версаль (050) 374-17-33 подготовил к 8 марта для любимых женщин грандиозный банкет! Вас жлет веселый ведущий, красивая фотозона и профессиональный фотограф от Geometria, масса развлечений и конкурсов, а также живая музыка. Цены - индивидуальные.

Ресторан Эра 050 59-140-53 готов встречать гостей в Международный женский день! Ваш праздник у нас придется вам по вкусу. Вас ожидают лучшие позиции меню, тематическая фотозона для исключительных снимков, живая музыка и только самое лучшее настроение. Цены - по индивидуальному заказу.

Ресторан Клеопатра (095) 499 74 49 приглашает отпраздновать 8 марта в уютной и изысканной обстановке. Для вас мы подготовили праздничную программу с живой музыкой, красивой фотозоной и неимоверно вкусным праздничным меню. Цены - по заказу.

Ресторан АлМи (050) 338-23-92 подготовил для празднования Международного женского, которое вам понравится. Комфортная обстановка, вкуснейшие блюда праздничного меню, фотозона и живая музыка, а также демократичные цены! 

Ресторан Золотой Сезам 095 497 15 78 приглашает гостей отметить 8 марта. Для вас мы подготовили прекрасную живую музыку, вкуснейшее праздничное меню, профессионального фотографа для фотоотчета. Вас ждет отдых в прекрасной атмосфере по приятным ценам. 

Международный женский день - это праздник, который отмечается по всему миру. Из года в года в год этот праздник был официальным выходным в Украине, и в следующем году 8 марта станет обычным рабочим днем. Потому предлагаем в этом году уж наверняка не упустить свой шанс порадовать дорогих и близких женщин. Окружите их заботой, любовью и вниманием, подарите им отдых, который они заслуживают. Каждый праздник у нас ассоциируется с вкусными блюдами, так почему же не заказать столик для вашей второй половинки, мамы или сестры в одном из ресторанов Черновцов? Черновицкие заведения также готовятся к празднованию 8 марта, украшают банкетные залы, готовятся подавать самые вкусные и изысканные произведения кулинарного искусства. Предложений от ресторанов Черновцов на 8 марта - много, ведь каждый ресторан стремится порадовать гостей чем-то особенным, предложить свою живую музыку, особую фотозону для красивых снимков на память о праздничном отдыхе, развлечения от ведущих и раздичные приятнытные сюрпризы. Заведений в Черновцах много, как и праздничных предложений. Все, что вам нужно - это определиться с выбором и подарить своей любимой женщине незабываемый праздник в Международный женский день!

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