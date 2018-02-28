



ДТП в Черновцах на улице Гагарина 28 02 2018 - 28.02.2018 09:24

В Черновцах в районе железнодорожного вокзала на улице Гагарина произошла автомобильная авария. ДТП случилось утром среды, 28 февраля.

На проезжей части столкнулись два автомобиля, как отмечают свидетели происшествия. По одной из версий, ДТП могло произойти по причине несоблюдения оптимальной дистанции между автомобилями, двигавшимися в попутном направлении.

В результате данной аварии, согласно предварительным данным, пострадавших нет. В то же время сообщается, что автомобили столкнулись посредине проезжей части, из-за чего на указанном участке дороги возникла пробка. Движение транспорта в районе железнодорожного вокзала затруднено.

Стоит отметить, что до конца текущей недели на всей территории Украины ожидаются сложные погодные условия - сильные морозы, обильные осадки в виде снега, образование снежнопого покрова, заносов, гололедицы на дорогах. В связи с чем автомобилистов призывают быть максимально осторожными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения.

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