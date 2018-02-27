Финляндия поддерживает введение миротворцев ООН на Донбасс- 27.02.2018 15:53
Президент Финляндии Саули Ниинистё провел встречу с главой Министерства обороны Украины Степаном Полтораком. По мнению финского президента, на европейском контитенте наибольшей проблемой является ситуация, сложившаяся в восточных регионах Украины.
Ниинистё также подчеркнул, что за всем происходящим на Донбассе его страна пристально наблюдает.
В ходе переговоров президент Финляндии и глава Минобороны Украины подняли вопросы возможности привлечения Финляндии к миротворческой миссии ООН на востоке Украины.
Саули Ниинистё ранее заявлял, что он поддерживает участие Финляндии в миротворческой миссии Организации объединенных наций, если для введения миссии на Донбасс будет достигнуто соглашение.
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