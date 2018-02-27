



Украину призывают как можно скорее назначить главы НБУ - 27.02.2018 14:17

Страны G7 призывают Верховную Раду Украины срочно выбрать нового главу Национального банка Украины. Соответствующее сообщение было озвучено в заявлении "Группы поддержки Украины в рамках главенства Канады в "большой семерке" в 2018 году.

Послы стран "Большой семерки" отмечают, что для сохранения институционной целостиности центрального банка назначение главы является очень важным и решающим моментом.

В заявлении отмечается, что Национальный банк Украины играет важную роль в макроэкономической стабильности, в связи с чем регулятор нуждается в сильном и независимом руководстве. Это - необходимое условие для привлечения инвестиций, экономического роста и, как следствие, повышение уровня жизни граждан Украины. Дипломаты призывают ВР как можно скорее определиться с кандидатурой главы Национального банка Украины, руководителя, который обеспечит НБУ независмой политикой.

Отметим, что после заявления Валерии Гонтаревой об отставке, наиболее вероятным кандидатом на должность главы Нацбанка является Яков Смолий. Именно его кандидатуру также предлагал Верховной Раде президент Украины Петр Порошенко.

Примечательно, что ранее председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий призывал фракции 1 марта утвердить нового главы национального регулятора.

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