



В стычках под ВР пострадало 9 правоохранителей - 27.02.2018 12:46

Согласно сообщению начальника столичной полиции Андрея Крищенко, в результате столкновения под зданием Верховной рады с митингующими пострадали 8 правоохранителей. Как сообщается, у одного из пострадавших диагностирован перелом ключицы. Митингующие применяли взрывпакеты.

Также сообщается о 9 задержанных в результате конфликта. Пострадавшим предоставляют необходимую медицинскую помощь.

В отношении задержанных осуществляются необходимые следственные мероприятия. Отмечается, что было открыто по меньшей мере одно угловное производство. Ситуацию под Радой в настоящее время Крищенко характеризует как более-менее стабильную. Между митингующими и правоохранителями возникают словесные перепалки. Некоторые предпринимают попытки бросить в правоохранителей камни.

Активисты требуют провести встречу с председателем ВР Андреем Парубием. Протест возник из-за того, что народные депутаты отказываются голосовать за принятие закона об антикоррупционном суде.

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