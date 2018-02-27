Европу атакуют аномальные морозы - погибло 10 человек- 27.02.2018 11:24
В Европе аномальные морозы привели к смерти уже 10 человек. Из-за неблагоприятных погодных условий во многих вузах отменяют учебу, также переносятся авиарейсы.
Уровень опасности в свящи с погодой в Великобритании местные метеорологические службы называют "янтарным". Это означает, что погодные условия могут угрожать жизни. Выпадение снега в некоторых районах страны возможно до 40 см. десятки авиаресов были отменены, как и сотни поездов. Дороги по всей стране перекрывают по причине многочисленных ДТП.
Во Франции в 68 департаментах были организованы места для временного проживания бездомных - более 5 тысяч мест. В стране уже погибло 3 человек от аномальных морозов.
Кроме того, сообщается также о гибели от морозов троих человек в Литве и еще четверых - в Польше.
В испанском университете Вик из-за морозов были отменены занятия.
Детские сады и школы в Риме также закрыты. Здесь с большими трудностями, но все же ходит общественный транспорт - трамваи и автобусы. Сообщается, что даже в южных регионах Италии выпал снег.
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