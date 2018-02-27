Европу атакуют аномальные морозы - погибло 10 человек

- 27.02.2018 11:24
Европу атакуют аномальные морозы - погибло 10 человек

В Европе аномальные морозы привели к смерти уже 10 человек. Из-за неблагоприятных погодных условий во многих вузах отменяют учебу, также переносятся авиарейсы.

Уровень опасности в свящи с погодой в Великобритании местные метеорологические службы называют "янтарным". Это означает, что погодные условия могут угрожать жизни.  Выпадение снега в некоторых районах страны возможно до 40 см. десятки авиаресов были отменены, как и сотни поездов. Дороги по всей стране перекрывают по причине многочисленных ДТП.

Во Франции в 68 департаментах были организованы места для временного проживания бездомных - более 5 тысяч мест. В стране уже погибло 3 человек от аномальных морозов.

Кроме того, сообщается также о гибели от морозов троих человек в Литве и еще четверых - в Польше.

В испанском университете Вик из-за морозов были отменены занятия. 

Детские сады и школы в Риме также закрыты. Здесь с большими трудностями, но все же ходит общественный транспорт - трамваи и автобусы. Сообщается, что даже в южных регионах Италии выпал снег. 

 

Платиновая Буковина

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