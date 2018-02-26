Буковинські полісмени затримали вбивцю власної матері

- 26.02.2018 12:53
Буковинські полісмени затримали вбивцю власної матері

За нанесення тяжких тілесних ушкоджень, котрі призвели до смерті потерпілої, зловмиснику загрожує до десяти років ув’язнення.

У суботу 24 лютого до Хотинського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що у селі Чепоноси у житловому будинку померла жінка.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Поліцейські встановили, що у п’ятницю до місцевого жителя прийшла в гості 57-річна його односельчанка. В подальшому останні відпочивали та розпивали спиртні напої.

Пізніше до будинку прийшов 34-річний син жінки та вчинив з нею словесний конфлікт. Після чого останній наніс своїй матері декілька ударів в область голови та втік. Від отриманих тілесних ушкоджень жінка померла на місці події.

На затримання зловмисника були зосередженні всі сили та засоби поліції. В подальшому працівники Управління карного розшуку спільно з поліцейськими Хотинського відділення поліції швидко затримали зловмисника.

Після вчинення злочину підозрюваний втік до сусіднього села. Зловмисник вже був відомий правоохоронцям як особа, яка веде антигромадський спосіб життя. За даним фактом призначено низку експертиз.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Зловмисника затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Йому вже оголошено підозру у вчиненні злочину. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Тривають слідчі дії.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області 

Платинова Буковина, Чернівці

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