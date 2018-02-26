Мощный взрыв в Лестере 25 02 2018

- 26.02.2018 09:44
Мощный взрыв в Лестере 25 02 2018

В центральной Англии, в городе Лестер вечером 25 февраля в одном из местных домов прогремел мощный взрыв. Инцидент случился в 19:00 по Гринвичу (в 21:00 по киевскому времени).

В местную больницу были госпитализированы 6 пострадавших, причем двое - в тяжелом состоянии. В больнице и сообщили о происшестивии. Позднее в полиции сообщили подробнее о взрыве.

По данным на утро понедельника, на 8:18, погибло четверо человек, и четверо находятся в тяжелом состоянии в больнице. После того, как в помещении магазина прогремел взрыв, начался пожар. В результате происшествия двухэтажное здание на Хинкли-Роуд оказалось практически разрушено. По прилегающим к месту происшествия улицам движение перекрыто. Также в районе мееста происшествия некоторые дома остались без электроснабжения.

По словам главы местной полиции, до сих пор продолжаются спасательные работы, которые продлятся в течение сегодняшнего дня. Дело в том, что на месте происшествия могли находиться еще люди, которых пока что не нашли - ведь речь идет о здании, в котором второй этаж был отведен под жилые квартиры.

Взрыв, как сообщается, прогремел на первом этаже здания, в мастерской. Причины произошедшего пока что не установлены. Тем не менее, о террористическом акте речи не идет. 

Лестер - небольшой английский город, население которого составляет порядка 170 тысяч человек. Здесь проживает разнообразное многонациональное население, достаточно много выходцев из азиатских стран и Индии. Специально созданная комиссия по завершениюю спасательной операции начнет расследование причин взрыва.

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