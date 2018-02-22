Минималку в Украине могут повысить до 4100 гривен- 23.02.2018 16:57
По завершению первого квартала 2018 года в Украине минимальная зарплата может увеличиться до 4100 гривен, как отметил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.
Напомним, что с 1 января 2018 года размер минимальной заработной платы составляет 3723 гривны.
С предложением о повышении минимальной зарплаты до 4100 гривен выступил президент Украины Петр Порошенко. Глава государства отметил, что такое повышение возможно в 2018 году, по итогам 2-3 кварталов года. Розенко отмечает, что реальность повышения можно будет оценить уже после завершения первого квартала.
Экономические эксперты отмечают - очередной виток повышения минимальной зарплаты в Украине может привести к резкому скачку инфляции.
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