21-долларовый чайник был продан за 800 тысяч

- 22.02.2018 16:49
21-долларовый чайник был продан за 800 тысяч

 Старый фарфоровый чайник, изначально купленный за 15 фунтов, был продан на аукционе 799 тысяч долларов. Бывший владелец лота призывает внимательней присматриваться к старым вещам, ведь они могут оказаться гораздо дороже, чем кажется на первый взгляд.

Эта история произошла одним из жителей британского городка Мидлендса. На аукционе мужчтна в 2016 году приобрел старый фарфоровый чайник. Посудина без крышки и надбитой ручкой обошлась покупателю всего в 15 фунтов, что примерно равно 21 доллару. Согласно информации представителя акционного дома, фарфоровый чайник с синим рисунком датируется 1766-1800 годам и был выпущен на фарфоровой фабрике в Айзелворте.

Покупатель обратился к Клэр Данэм, эксперту аукционного дома Woolley and Wallis, чтобы узнать, насколько ценным является его приобретение. Эксперт сразу узнала работу известного мастера Джона Бартлема, визитной карточкой которого является изображение синей пальмы - именно такой рисунок был нанесен на поверхность чайника.

Сам Бартлем является англичанином, он выехал в 1763 в США, где в Южной Каролине открыл небольшую фабрику по производству посуды из фарфора. Отдельные партии мастер отправлял на продажу в Англию. Купленный чайник представляет особый интерес по той причине, что он стал одним из первых произведенных на производстве Бартлема в США - первом известном в Америке производстве фарфора. Важно, что таких чайников сохранилось в мире всего несколько штук.

Обрадованный владелец решил выставить чайник повторно на торги. При стартовой цене лота в размере 10 тысяч фунтов предполагалось максимально выручить за него 50 тысяч фунтов. Впрочем, исход торгов оказался куда более оптимистичным - старинный чайник без крышки был продан за 575 тысяч фунтов стерлингов, либо около 799 тысяч долларов (с учетом всех налогов и сборов). Лот приобрел дилер музея "Метрополитен" в Нью-Йорке Род Джеллико. Таким образом, чайник вновь вернется на родину и будет выставлен в известном американском музее.

Платиновая Буковина

Ключові слова: старинный чайник, фарфор джона бартлема, Woolley and Wallis

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