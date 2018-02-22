



На Буковині вилучено наркотики на сумму понад 1 млн грн - 22.02.2018 14:35

21 лютого працівники Управління протидії наркозлочинності спільно з спецпідрозділом «КОРД», за процесуальним керівництвом прокуратури області провели блискавичну спецоперацію по затриманню групи наркоторговців.

Правоохоронці встановили, що незаконний бізнес організував 42-річний житель Заставнівського району. Маючи кримінальне минуле, зловмисник підібрав спільників з числа криміногенного елементу.

До складу групи входили четверо буковинців віком від 24 до 56 років. Всі вони були раніше судимі за тяжкі злочини, такі як крадіжки у великих розмірах, грабежі, розбої та збут наркотиків.

Під час проведення санкціонованого обшуку одного із гаражних приміщень, який наркоторговці облаштували під склад, правоохоронці вилучили 825 таблеток «Subutex», 1 кілограм амфетаміну та значну кількість канабісу.

Крім цього, в гаражі поліцейські знайшли два автомати, два пістолети, два обрізи мисливських рушниць, гранату із запалом, а також боєприпаси до вказаної зброї.

Кожний із зловмисників виконував свою роль у наркобізнесі. Хтось займався постачанням наркотиків, а хтось їх розповсюдженням. Збували наркотичні речовини порушники на теренах Буковини. Заробляли торговці близько 30 тисяч гривень за день.

Всіх учасників нелегального бізнесу працівники слідчого управління затримали по статті 208 Кримінального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі вже оголосили їм підозри у вчиненні злочину, передбаченого статтею 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Вилучені наркотики та зброю направлено до Чернівецького Наукового-дослідного Експертного-криміналістичного центру на експертизу.

Наразі правоохоронці перевіряють можливих спільників затриманої групи та канал надходження наркотичних засобів.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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