На Буковине ребенок умер от пневмонии- 22.02.2018 12:35
В Кельменецком районе Черновицкой области зафиксировали летальный исход от пневмонии - умер 13-летний ребенок.
Как сообщает заместитель директора Департамента здравоохранения Черновицкой облгосадминистрации Юрий Лесюк, девочку можно было бы спасти при своевременном обращении к врачам.
Дело в том, что родители приняли заболевание за обычную простуду. Мать лечила дочку в течение недели, однако, сейчас уже трудно сказать, какая первичная болезнь была у ребенка на тот момент. Ребенка доставили в Кельменецкую центральную районую больницу, когда состояние резко ухудшилось. Девочку положили в инфекционное отделение, после чего она была переведена в реанимацию. Диагноз - пневмония в тяжелой форме. Поскольку болезнь сильно затянулась без надлежащего лечения, спасти больную врачи уже не смогли.
Лесюк подчеркнул значимость обращения к врачам и призвал не заниматься самолечением. Представитель департамента здравоохранения напомнил - не стоит ждать, будто болезнь пройдет сама. Своевременная и адекватная помощь всегда поможет предотвратить печальные последствия болезни.
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