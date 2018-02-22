



Патрульна поліція Чернівців поповнилась новобранцями - 22.02.2018 09:26

П’ятнадцять нових полісменів успішно пройшли конкурсний відбір і курси первинної професійної підготовки. 21 лютого вони урочисто присягнули на вірність українському народу. Керівник поліції області Сергій Пілігрім привітав нових колег з найважливішим днем у житті кожного правоохоронця.

Церемонія складання Присяги розпочалася з хвилини мовчання в пам’ять про колег, котрі загинули під час несення служби. Віддавши шану загиблим, нові патрульні урочисто присягнули вірно служити українському народу, дотримуватися Конституції та законів України, поважати й охороняти права та свободи громадян і з гідністю нести високе звання поліцейського.

Начальник ГУНП в Чернівецькій області Сергій Пілігрім привітав нове покоління правоохоронців з визначним днем у житті кожного поліцейського. «Дуже важливо, щоб ви назавжди запам’ятали зміст сьогоднішньої клятви. Нехай слова Присяги будуть надійним орієнтиром у повсякденній службі. Пам’ятайте: обравши складну й небезпечну професію поліцейського, ви взяли на себе зобов’язання цілодобово протидіяти злочинності», – наголосив керівник буковинської поліції.

До привітань новобранцям долучилися також Народний депутат України Максим Бурбак, перший заступник голови Чернівецької облради Інга Маковецька, заступник голови Чернівецької облдержадміністрації Олег Стецевич, заступник Чернівецького міського голови Олександр Паскар, духовенство та родичі. По завершенню урочистих заходів нові патрульні зробили спільне фото з почесними гостями.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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