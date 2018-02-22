Патрульна поліція Чернівців поповнилась новобранцями

- 22.02.2018 09:26
Патрульна поліція Чернівців поповнилась новобранцями

П’ятнадцять нових полісменів успішно пройшли конкурсний відбір і курси первинної професійної підготовки. 21 лютого вони урочисто присягнули на вірність українському народу. Керівник поліції області Сергій Пілігрім привітав нових колег з найважливішим днем у житті кожного правоохоронця.

Церемонія складання Присяги розпочалася з хвилини мовчання в пам’ять про колег, котрі загинули під час несення служби. Віддавши шану загиблим, нові патрульні урочисто присягнули вірно служити українському народу, дотримуватися Конституції та законів України, поважати й охороняти права та свободи громадян і з гідністю нести високе звання поліцейського.

Начальник ГУНП в Чернівецькій області Сергій Пілігрім привітав нове покоління правоохоронців з визначним днем у житті кожного поліцейського. «Дуже важливо, щоб ви назавжди запам’ятали зміст сьогоднішньої клятви. Нехай слова Присяги будуть надійним орієнтиром у повсякденній службі. Пам’ятайте: обравши складну й небезпечну професію поліцейського, ви взяли на себе зобов’язання цілодобово протидіяти злочинності», – наголосив керівник буковинської поліції.

До привітань новобранцям долучилися також Народний депутат України Максим Бурбак, перший заступник голови Чернівецької облради Інга Маковецька, заступник голови Чернівецької облдержадміністрації Олег Стецевич, заступник Чернівецького міського голови Олександр Паскар, духовенство та родичі. По завершенню урочистих заходів нові патрульні зробили спільне фото з почесними гостями.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: чернівці патрульна поліція, конкурс в патрульну поліцію

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

В Украине назначены дополнительные поезда на 8 марта Напомним, что к 8 марта украинцев ожидают продолжительные выходные - с 8 по 11 марта. Специально на праздничный период Укрзализныця
- 22.02.2018 14:50
На Буковині вилучено наркотики на сумму понад 1 млн грн 21 лютого працівники Управління протидії наркозлочинності спільно з спецпідрозділом «КОРД», за процесуальним керівництвом прокуратури області провели блискавичну
- 22.02.2018 14:35
Весной на Землю упадет 8-тонная космическая станция Китайская космическая станция Тяньгун-1, масса которой составляет 8,5 тонн, обрушится на Землю уже будущей весной
- 22.02.2018 14:26
На Буковине ребенок умер от пневмонии В Кельменецком районе Черновицкой области зафиксировали летальный исход от пневмонии - умер 13-летний ребенок.
- 22.02.2018 12:35
На закрытии Олимпиады 2018 могут разрешить российский флаг Запрет на использование российского национального флага на Зимних Олимпийских играх 2018 в Пхенчхане может быть снят для проведения
- 22.02.2018 12:15
АТО переформатируют в операцию объединенных сил В Украине меняется формат проведения антитеррористической операции, о чем сообщил глава Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко.
- 22.02.2018 11:35
В Борисполь снова прилетел самолет Ryanair В киевском аэропорту Борисполь приземлился самолет ирландской авиакомпании-лоукостера Ryanair. Самолет Boeing 737-800
- 22.02.2018 11:06
Эпидемию гриппа и ОРВИ зафиксировали в 5 областях Украины На 30% был превышен эпидемиологический порог заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями
- 22.02.2018 10:39
Нелегали на Буковині грабували банкомати Під час проведення операції «Мігрант» оперативники карного розшуку Головного управління Нацполіції в Чернівецькій області
- 22.02.2018 10:29
Мучителей подростка в Черновцах посадили на 6 лет Двух молодых людей в возрасте 20 лет приговорили к лишению свободы на 6 лет за издевательства над подростков. Кроме того
- 22.02.2018 09:49

Всі новини