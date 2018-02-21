



В марте 2018 ожидается Голубая Луна - 21.02.2018 14:55

Сразу два полнолуния ожидаются в марте нынешнего года. Они произойдут 2 и 31 марта.

Данное явление также известно как голубая Луна, когда в месяце попадается два полнолуния.

Однако, с изменением цвета естественного спутника Земли это никак не связано. И в эти полнолуния, и во все остальные Луна останется прежнего света. Выражение имеет отсылку к английскому «Once in a Blue Moon», что примерно можно перевести как "раз в сто лет", то есть, очень редко. Дело в том, что два полнолуния в месяц может случиться всего раз за два, а то даже и три года.

В следующий раз Голубая Луна ожидается в октябре 2020 года.

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