Численность населения Украины продолжает падать- 21.02.2018 14:07
В Украине отмечается существенное сокращение численности населения. По данным Государственной службы статистики, только в прошлом году численность населения уменьшилась практически на 200 тыся человек.
В Госстате отмечают, что в стране уровень рождаемости существенно ниже уровня смертности.
Согласно статистическим данным, на 100 умерших граждан Украины приводится всего 63 новорожденных.
Так, по состоянию на 1 января 2018 года на территории Украины (без учета временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также полуострова Крым) проживает порядка 42 миллионов 386 тысяч человек.
Напомним, что перепись населения в Украине планируют на 2020 год. Стоимость проведения оценивается примерно в 2 миллиарда гривен.
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