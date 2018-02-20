Гранату в налоговую Черновцов пронесли сотрудники

- 21.02.2018 12:21
Гранату в налоговую Черновцов пронесли сотрудники

В Главном управлении Национальной полиции в Черновицкой области озвучили подробности взрыва в помещении налоговой в  Черновцах, произошедшего 10 января 2018 года.

По заявлению заместителя начальника следственного управления Главного управления Нацполиции в Черновицкой области Сергея Гордаша, речь идет о взрыве боевой гранаты РГД-5. Снаряд рванул в одном из помещений Государственной фискальной службы в Черновцах.

При этом, Гордаш отметил, что в помещение гранату пронесли не посторонние лица, а сотрудники ГФС. В настоящее время в качестве подозреваемых рассматриваются двое человек, пребывавших на момент взрыва в помещении. Все еще устанавливается, кто именно из мужчин пронес гранату, и по какой причине она сдетонировала.

Также сообщается, что один из потерпевших учавствовал в боевых действиях в зоне АТО. Происхождение самого взрывного устройства также устанавливается. 

Напомним, что за данное нарушение предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 7 лет.

 

Платиновая Буковина, Черновцы

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