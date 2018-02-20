



Продавцы мяса устроили протест под ратушей в Черновцах - 21.02.2018 10:01

Продавцы мяса протестуют 21 февраля у здания ратуши в Черновцах. Стоит отметить, что движение по улице Головной в районе ратуши было заблокировано протестующими. Около 50 человек ходили без остановки по пешеходному переходу возле горсовета и требовали увидеть мэра. Такие действия привели к тому, что движение по улице Головной остановилось.

Протест развернулся после запрета противоэпизоотической комиссии на продажу мяса животных, затбитых в домашних условиях. Отметим, что данное решение было принято в связи с тем, что Черновцы были внесены в зону наблюдения в связи с случаями заболевания африканской чумой свиней в области и эпизооической ситуацией на Буковине в целом.

По заявлению комиссии, было решено обеспечить обновление учета и проведение регистрации новых хозяйств в соответствии с требованиями законодательства к свинохозяйствам различных форм собственности. Также необходимо гуманными методами уничтожить на территориях свиноферм бродячих собак к кошек, владельцам хозяйство всех форм собственности провести дератизацию. Наряду со всем, запрещается торговля живыми свиньями на рынках, как и мясными продуктами, полученными иными способами, кроме полученых на перерабатывающих или забойных предприятиях с эксплуатационным разрешением, при наличии сопровождающих ветеринарных документов. Также комиссия запретила торговлю в магазинах по продаже свежего мяса, озвучила запрет на торговлю мяса свинины и продуктов из него, кроме тех, которые были получены от забойных и перерабатывающих предприятий с эксплуатационным разрешением, при наличии сопровождающих ветеринарных документов. Также сообщается об усилении контроля за животными, недопущения перемещения живых свиней без соответствующих ветеринарных документов и идентификации, а также сырья и готовой продукции животного происхождения без сопровождающих документов и необходимой маркировки по Черновцам.



В настоящий момент, как отмечается, движение по улице Головной протестующие разблокировали. Участники акции протеста прошли внутрь ратуши и должны встретиться с мэром.

Платиновая Буковина, Черновцы

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