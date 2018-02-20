Як отримати податкову знижку з іпотечним кредитом

- 21.02.2018 09:24
Як отримати податкову знижку з іпотечним кредитом

Платник податку - резидент має право включити до податкової знижки частину суми процентів, фактично сплачених протягом звітного року, за іпотечним житловим кредитом, наданим позичальнику в національній або іноземній валютах.

При сплаті процентів за іпотечним житловим кредитом в іноземній валюті сума платежів за такими процентами, здійснених в іноземній валюті, перераховується у гривні за офіційним валютним (обмінним) курсом Національного банку України, що діяв на день сплати таких процентів.

Таке право виникає якщо за рахунок іпотечного житлового кредиту будується чи купується житловий будинок (квартира, кімната), визначений платником податку як основне місце його проживання, зокрема, згідно з позначкою в паспорті про реєстрацію за місцезнаходженням такого житла.

Окрім того, включається до податкової знижки суми витрат, які пов’язані із сплатою видатків на будівництво (придбання) доступного житла, визначеного законом, у тому числі на погашення пільгового іпотечного житлового кредиту, наданого на такі цілі, та процентів за ним (п.166.3 ст.166 Податкового кодексу України).

Порядок визначення суми процентів, сплачених платником податку за користування іпотечним житловим кредитом, з метою нарахування податкової знижки, регулюється ст.175 Податкового кодексу України.

Для реалізації права на податкову знижку платнику податку необхідно заповнити та подати декларацію по 31 грудня включно наступного за звітним податкового року.

Детальніше про право на отримання податкової знижки громадянами можна ознайомитися на веб-порталі ДФС у банері «Деклараційна кампанія-2018» за посиланням http://sfs.gov.ua/deklaruvannya-dohodiv-gromadyan/poryadok-deklaruvannya-dohodiv-gromadya/podatkova-znijka-dlya-fizichnih-osib/

Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: іпотека чернівці, податкова чернівці, іпотечний кредит, податкова знижка для платників іпотеки

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