Дитину в Чернівцях виховували в антисанітарних умовах- 20.02.2018 16:23
19 лютого до Садгірського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що в будинку на одній із вулиць Чернівців неналежним чином виховують дітей.
З метою перевірки вказаної інформації, на місце події виїхали поліцейські ювенальної превенції, слідчо-оперативна група, служба у справах дітей міської ради, соціальні працівники, медики та громадські активісти. У будинку правоохоронці виявили 19-річну жительку Закарпатської області з трьох річною дитиною.
В помешканні, де проживали матір з донькою, виявлено безлад та антисанітарні умови проживання. Через неналежне виконання батьківських обов’язків та не забезпечення належних умов життя дитини, матір з донькою було госпіталізовано до дитячої лікарні для обстеження.
В інших кімнатах правоохоронці виявили п’ять чоловіків з вадами здоров’я. При спілкуванні з останніми, правоохоронцям стало відомо, що чоловіки жителі різних областей України. Усіх мешканців будинку було доставлено до лікарні обласного центру для надання медичної допомоги.
Поліцейські встановили, що будинок орендував 43-річний житель Закарпатської області. В його автомобілі були виявлені скриньки для пожертв.
Наразі триває перевірка. Поліцейські перевіряють даних осіб на причетність до заняття жебрацтвом та економічною експлуатацією.
Подальшу долю дитину буде вирішувати орган опіки і піклування, а також служба у справах дітей Чернівецької міської ради.
Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області
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