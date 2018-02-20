Дитину в Чернівцях виховували в антисанітарних умовах

- 20.02.2018 16:23
Дитину в Чернівцях виховували в антисанітарних умовах

19 лютого до Садгірського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що в будинку на одній із вулиць Чернівців неналежним чином виховують дітей.

З метою перевірки вказаної інформації, на місце події виїхали поліцейські ювенальної превенції, слідчо-оперативна група, служба у справах дітей міської ради, соціальні працівники, медики та громадські активісти. У будинку правоохоронці виявили 19-річну жительку Закарпатської області з трьох річною дитиною.

В помешканні, де проживали матір з донькою, виявлено безлад та антисанітарні умови проживання. Через неналежне виконання батьківських обов’язків та не забезпечення належних умов життя дитини, матір з донькою було госпіталізовано до дитячої лікарні для обстеження.

В інших кімнатах правоохоронці виявили п’ять чоловіків з вадами здоров’я. При спілкуванні з останніми, правоохоронцям стало відомо, що чоловіки жителі різних областей України. Усіх мешканців будинку було доставлено до лікарні обласного центру для надання медичної допомоги.

Поліцейські встановили, що будинок орендував 43-річний житель Закарпатської області. В його автомобілі були виявлені скриньки для пожертв.

Наразі триває перевірка. Поліцейські перевіряють даних осіб на причетність до заняття жебрацтвом та економічною експлуатацією.

Подальшу долю дитину буде вирішувати орган опіки і піклування, а також служба у справах дітей Чернівецької міської ради.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: антисанітарія

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

По взрыву в налоговой в Черновцах ведется расследование 10 января 2018 года в рабочем кабинете управления Государственной фискальной службы Черновицкой области прогремел взрыв. Как сообщалось на тот момент, в помещении налоговой сдетонировала граната.
- 20.02.2018 12:58
За езду на холодильнике в Новой Зеландии штрафуют В новозеландском городе Нью-Плимут на одной из улиц за вождение в пьяном виде был остановлен Лани Льюим Хант. Правоохранители отмечают
- 20.02.2018 12:37
Еще один аэропорт готовится к международным рейсам Уже в мае нынешнего года аэропорт Полтава начнет принимать первые международные чартерные рейсы. С соответствующим заявлением
- 20.02.2018 12:09
США наращивают присутствие в Черноморском регионе В качестве ответа на наращивание военного присутствия РФ в Черном море, аналогичные мероприятия проводят США.
- 20.02.2018 11:16
Новые iPhone останутся без кнопки Home Все последующие модели популярного смартфона iPhone от Apple будут выпускаться, вероятнее всего, без привычной пользователям кнопки "Домой"
- 20.02.2018 11:03
Винний у смертельному ДТП водій намагався втекти за кордон Скоївши у Чернівцях напідпитку автопригоду, в якій загинув чоловік, водій покинув територію України. З кінця 2014 року правопорушник перебував
- 20.02.2018 10:41
За сообщение о минировании черновчанин отсидит 4 года В конце 2017 года житель Черновцов сообщил в полицию о минировании двух объектов - кафе-бара Дионис на улице Комарова
- 20.02.2018 10:17
Студентка киевского вуза покончила с собой В столичном медицинском вузе имени Богомольца покончила с собой иностранная студентка.
- 20.02.2018 09:33
Про необхідність сплати податку на спадок Чернівецька ОДПІ нагадує, що фізичні особи - резиденти, які отримали у 2017 році спадщину (дарунок) від фізичної особи - резидента
- 20.02.2018 09:23
В Сторожинці оперативно затримали крадія 17 лютого до поліції звернулася 42-річна жителька Сторожинця. Правоохоронцям заявниця повідомила, що малознайомий чоловік
- 20.02.2018 09:06

Всі новини