



По взрыву в налоговой в Черновцах ведется расследование - 20.02.2018 12:58

10 января 2018 года в рабочем кабинете управления Государственной фискальной службы Черновицкой области прогремел взрыв. Как сообщалось на тот момент, в помещении налоговой сдетонировала граната.

20 февраля представители фискальной службы поделились обстоятельствами произошедшего. По утверждениям фискалов, в одном из кабинетов взорвалось неизвестное устройство. В момент взрыва в помещении находилось трое сотрудников ГФС, и все они получили травмы различной степени тяжести. Один из пострадавших в настоящее время все еще находится на больничном.

Принесшему взрывное устройство в помещение ГФС будет наказан по всей строгости, как заявил начальник управления внутренней безопасности территориальных органов ГФС в Черновицкой области Дмитрий Праворотов. Нарушителю грозит лишение свободы сроком на 3-7 лет.

По факту данного происшествия были допрошены свидетели и потерпевшие. У следователя имеются все материалы по данному делу, ведется внутреннее служебное расследование.

По словам начальника оперативного управления ГУ ГФС в Черновицкой области Руслана Анфилофиева, в помещении налоговой взорвалась граната РГД-5. В настоящее время подозрение объявлено не было.

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