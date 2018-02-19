За езду на холодильнике в Новой Зеландии штрафуют- 20.02.2018 12:37
В новозеландском городе Нью-Плимут на одной из улиц за вождение в пьяном виде был остановлен Лани Льюим Хант. Правоохранители отмечают, что уровень алкоголя в крови превышал допустимую норму в два раза.
35-летний мужчина признался, что он был пьян, и как раз направлялся за очередной порцией спиртного в ближайший супермаркет.
Самое интересное в этой истории - вовсе не остановка водителя в состоянии алкогольного опьянения, а транспорт, на котором он путешествовал. Хант, как сообщается, направлялся в магазин на портативном холодильнике, оборудованном небольшим моторчиком. Нарушитель заявил, что понятия не имел, что на таком транспорте ездить не положено.
Согласно решению суда, Ханту назначили штраф за нарушение в размере 500 новозеландских долларов.
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