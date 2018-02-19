Еще один аэропорт готовится к международным рейсам

- 20.02.2018 12:09
Еще один аэропорт готовится к международным рейсам

Уже в мае нынешнего года аэропорт Полтава начнет принимать первые международные чартерные рейсы. С соответствующим заявлением выступил Андерйсоцкий, первый заместитель главы Полтавской областной государственной администрации. Стоит напомнить, что статус международного аэропорт Полтава получил в конце 2017 года по решению Кабинета министров.

По словам Песоцкого, задача о запуске первого международного рейса из аэропорта Полтава - амбициозная, поскольку времени осталось довольно мало. С мая планируется запуск международного авиасообщения Полтава-Анталия.

Так, уже прошли переговоры касаемо основных ремонтных работ на взлетной полосе и в аэровокзале. Также сообщается об определении мест для зоны прилета и вылета для международных рейсов, а также зон, предназначенных для обслуживания пассажиров перелетов внутри страны.

Кроме того, также в планах - ремонт взлетно-посадочной полосы и закупка нескольких единиц техники для обслуживания самолетов.

 

Платиновая Буковина

Ключові слова: аэропорт полтава, международные рейсы украина

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