



Еще один аэропорт готовится к международным рейсам - 20.02.2018 12:09

Уже в мае нынешнего года аэропорт Полтава начнет принимать первые международные чартерные рейсы. С соответствующим заявлением выступил Андерйсоцкий, первый заместитель главы Полтавской областной государственной администрации. Стоит напомнить, что статус международного аэропорт Полтава получил в конце 2017 года по решению Кабинета министров.

По словам Песоцкого, задача о запуске первого международного рейса из аэропорта Полтава - амбициозная, поскольку времени осталось довольно мало. С мая планируется запуск международного авиасообщения Полтава-Анталия.

Так, уже прошли переговоры касаемо основных ремонтных работ на взлетной полосе и в аэровокзале. Также сообщается об определении мест для зоны прилета и вылета для международных рейсов, а также зон, предназначенных для обслуживания пассажиров перелетов внутри страны.

Кроме того, также в планах - ремонт взлетно-посадочной полосы и закупка нескольких единиц техники для обслуживания самолетов.

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