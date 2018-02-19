США наращивают присутствие в Черноморском регионе- 20.02.2018 11:16
В качестве ответа на наращивание военного присутствия РФ в Черном море, аналогичные мероприятия проводят США.
Так, военные источники отмечают, что в Черное море недавно были направлены американские эсминцы "Росс" и "Корни", и данные действия входят в программу усилий, направленных на снижение чувствительности Росссии к военному присутствию Америки в указанном регионе. С учетом милитаризации оккупированного Россией полуострова Крым, на военные операции США в Черном море Россия реагирует особенно резко, подчеркивают источники.
Кроме того, представители НАТО также отметили, что РФ разместила у берегов Крыма подводные лодки. Ввиду этого Северо-атлантический альянс заинтересован больше в укреплении позиций в Юго-Восточной Европе, чем в военной гонке с РФ в черноморском регионе.
Военные источники США отмечают, что Россия активно разворачивает на территории Крымского полуострова вооружения, в особенности, наземные войка, системы береговой и противовоздушной обороны. РФ опасается наращивания военного присутствия в Черном море и выказывает обеспокоенность по поводу систем противоракетной обороны Иджис, оснащенных направленными в Черное море эсминцами, а также по поводу высокоточного оружия.
Один из американских военных чиновников отметил, что Россия странным образом относится к Черному морю. Дело в том, что береговая линия стран НАТО на Черноморском побережье гораздо больше, чем у России, потому РФ не должна так своевольно распоряжаться акваторией моря.
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