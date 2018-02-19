США наращивают присутствие в Черноморском регионе

- 20.02.2018 11:16
США наращивают присутствие в Черноморском регионе

В качестве ответа на наращивание военного присутствия РФ в Черном море, аналогичные мероприятия проводят США.

Так, военные источники отмечают, что в Черное море недавно были направлены американские эсминцы "Росс" и "Корни", и данные действия входят в программу усилий, направленных на снижение чувствительности Росссии к военному присутствию Америки в указанном регионе. С учетом милитаризации оккупированного Россией полуострова Крым, на военные операции США в Черном море Россия реагирует особенно резко, подчеркивают источники.

Кроме того, представители НАТО также отметили, что РФ разместила у берегов Крыма подводные лодки. Ввиду этого Северо-атлантический альянс заинтересован больше в укреплении позиций в Юго-Восточной Европе, чем в военной гонке с РФ в черноморском регионе. 

Военные источники США отмечают, что Россия активно разворачивает на территории Крымского полуострова вооружения, в особенности, наземные войка, системы береговой и противовоздушной обороны. РФ опасается наращивания военного присутствия в Черном море и выказывает обеспокоенность по поводу систем противоракетной обороны Иджис, оснащенных направленными в Черное море эсминцами, а также по поводу высокоточного оружия.

Один из американских военных чиновников отметил, что Россия странным образом относится к Черному морю. Дело в том, что береговая линия стран НАТО на Черноморском побережье гораздо больше, чем у России, потому РФ не должна так своевольно распоряжаться акваторией моря.

 

Платиновая Буковина

Ключові слова: эсминцы сша в черном море, присутствие сша в черном море, черное море акватория

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

По взрыву в налоговой в Черновцах ведется расследование 10 января 2018 года в рабочем кабинете управления Государственной фискальной службы Черновицкой области прогремел взрыв. Как сообщалось на тот момент, в помещении налоговой сдетонировала граната.
- 20.02.2018 12:58
За езду на холодильнике в Новой Зеландии штрафуют В новозеландском городе Нью-Плимут на одной из улиц за вождение в пьяном виде был остановлен Лани Льюим Хант. Правоохранители отмечают
- 20.02.2018 12:37
Еще один аэропорт готовится к международным рейсам Уже в мае нынешнего года аэропорт Полтава начнет принимать первые международные чартерные рейсы. С соответствующим заявлением
- 20.02.2018 12:09
Новые iPhone останутся без кнопки Home Все последующие модели популярного смартфона iPhone от Apple будут выпускаться, вероятнее всего, без привычной пользователям кнопки "Домой"
- 20.02.2018 11:03
Винний у смертельному ДТП водій намагався втекти за кордон Скоївши у Чернівцях напідпитку автопригоду, в якій загинув чоловік, водій покинув територію України. З кінця 2014 року правопорушник перебував
- 20.02.2018 10:41
За сообщение о минировании черновчанин отсидит 4 года В конце 2017 года житель Черновцов сообщил в полицию о минировании двух объектов - кафе-бара Дионис на улице Комарова
- 20.02.2018 10:17
Студентка киевского вуза покончила с собой В столичном медицинском вузе имени Богомольца покончила с собой иностранная студентка.
- 20.02.2018 09:33
Про необхідність сплати податку на спадок Чернівецька ОДПІ нагадує, що фізичні особи - резиденти, які отримали у 2017 році спадщину (дарунок) від фізичної особи - резидента
- 20.02.2018 09:23
В Сторожинці оперативно затримали крадія 17 лютого до поліції звернулася 42-річна жителька Сторожинця. Правоохоронцям заявниця повідомила, що малознайомий чоловік
- 20.02.2018 09:06
Новая французская партия выступает за выход и ЕС Европейский Союз может лишиться Франции - в стране появилась новая партия под названием "Патриоты", кот
- 19.02.2018 18:02

Всі новини