



Новые iPhone останутся без кнопки Home - 20.02.2018 11:03

Все последующие модели популярного смартфона iPhone от Apple будут выпускаться, вероятнее всего, без привычной пользователям кнопки "Домой", расположенной в нижней центральной части гаджета.

Стот отметить, что большая кнопка "Домой" была частью дизайна всех моделей iPhone, за исключением iPhone Х.

Компания Apple распространила письма, согласно которому все новые программы для смартфонов этой компании с апреля 2018 года должны во бязательном порядке подерживать работу с экраном модели Х, дизайн которой не предусматривает наличие кнопки "Домой".

Вместо кнопки "Домой" было добавлено управление жестами, а также появилась функция идентификации FaceID.

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