



Винний у смертельному ДТП водій намагався втекти за кордон - 20.02.2018 10:41

Скоївши у Чернівцях напідпитку автопригоду, в якій загинув чоловік, водій покинув територію України. З кінця 2014 року правопорушник перебував у міжнародному розшуку. Завдяки міжнародному поліцейському співробітництву між Україною та Іспанією, втікача вдалося повернути до України.

Зіткнення двох іномарок, під час якого загинув один із водіїв, а його пасажир отримав тяжкі тілесні ушкодження, сталося на початку листопада 2014 року у Чернівцях. Під час досудового розслідування працівники Слідчого управління поліції області встановили, що водій іншої іномарки керував автомобілем у стані алкогольного сп’яніння та перевищив дозволену в населеному пункті швидкість руху. Не врахувавши дорожню обстановку, порушник не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з автівкою потерпілих.

Після скоєння ДТП водій зник. Провівши низку оперативно-розшукових заходів для встановлення місцезнаходження водія, працівники Управління карного розшуку встановили, що винуватець смертельної автопригоди виїхав з України. На підставі отриманих доказів, щодо втікача у грудні 2014 року винесено повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Підозрюваного було оголошено в міжнародний розшук.

У квітні минулого року за орієнтуванням Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва водія-втікача було затримано в Іспанії та поміщено до місцевої в’язниці. Попри неодноразові спроби адвокатів уникнути екстрадиції зловмисника до України, суд відхилив усі їхні доводи. Завдяки проведеній кропіткій роботі іспанських і українських правоохоронців, злочинця таки вдалося повернути до України. Враховуючи тяжкість злочину та втечу злочинця, Садгірський районний суд Чернівців обрав затриманому запобіжний захід у вигляді 60 діб тримання під вартою.

«Хочу нагадати всім порушникам закону, що за вчинені правопорушення доведеться відповідати. Це далеко не єдиний випадок, коли поліція знаходить злочинців-утікачів навіть за кодоном. Рано чи пізно, але за порушення закону таки доведеться відповідати», – наголосив заступник начальника ГУНП в Чернівецькій області Олександр Чубей.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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