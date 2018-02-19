



За сообщение о минировании черновчанин отсидит 4 года - 20.02.2018 10:17

В конце 2017 года житель Черновцов сообщил в полицию о минировании двух объектов - кафе-бара Дионис на улице Комарова, а также больницы на улице Фастовской. Оба сообщения о минировании оказались ложными. За свой поступок черночанин будет отвечать, отбывая наказание в заключении в течение 4х лет.

Согласно приведенному в Едином реестре судебных решений приговору, мужчина с помощью таксофона на улице Энтузиастов, 5, обратился на спецлинию по номеру 102 и сообщил анонимно о минировании кафе "Дионис". Это произошло вечером 18 ноября, примерно в 22:05. По указанному анонимом адресу оперативно прибыли правоохранители, которые на месте не обнаружили никаких подозрительных или опасных предметов.

Буквально через пару дней - 20 ноября - мужчина снова обратился на спецлинию 102, сообщая на этот раз о минировании больницы скорой медицинской помощи на улице Фастовской. Звонил он с таксофона, размещенного на территории больницы. После сообщения из медучреждения были оперативно эвакуированы пациенты, персонал больницы и посетители. На место происшествия прибыли 10 специальных служб. Проверка здания показала, что сообщение о минировании было ложным.\

Между злоумышленником и прокуратурой 8 февраля было составлено соглашение о признании вины. Стороны пришли к договоренности о назначении наказания в виде 4 лет лишения свободы. Данное соглашение было утверждено Першотравневым районным судом Черновцов, обвиняемого признали виновным в совершении преступления и назначили приговор в виде лишения свободы сроком на 4 года.

Платиновая Буковина, Черновцы

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