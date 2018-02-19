Студентка киевского вуза покончила с собой- 20.02.2018 09:33
В столичном медицинском вузе имени Богомольца покончила с собой иностранная студентка. В настоящее время в вузе проводится внутреннее служебное расследование.
Соответствующее заявление было опубликовано на сайте университета.
Как стало известно, первокурсница Мукаддас Насырлаева покончила с собой, и на момент расследования данного происшествия заместителя декана по работе с иностранными студентами Татьяну Тимохину отстранили от выполнения обязанностей.
По словам представителей вуза, ранее студентка была отчислена, и в качестве причины были названы нарушения миграционного законодательства. В киевской прокуратуре отметили, что студентка могла покончить с собой из-за недоразумения, которое возникло между ней и руководоством университета. Было принято решение начать расследование обстоятельств происшествия. Статья, по которой предварительно квалифицируется это дело - доведение до самоубийства.
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