



Про необхідність сплати податку на спадок - 20.02.2018 09:23

Чернівецька ОДПІ нагадує, що фізичні особи - резиденти, які отримали у 2017 році спадщину (дарунок) від фізичної особи - резидента, але не відносяться до членів сім’ї першого та другого ступенів споріднення, сплачують податок на доходи фізичних осіб за ставкою 5 відсотків від вартості будь-якої спадщини (дарунка).

За нульовою ставкою податку на доходи фізичних осіб оподатковуються об’єкти спадщини (дарування), що успадковуються членами сім’ї спадкодавця першого та другого ступенів споріднення.

При цьому, фізичні особи - платники податку, які одержали дохід у вигляді спадщини (дарунка), який оподатковується за нульовою ставкою податку, не зобов’язані включати вартість (суму) такої спадщини (дарунка) до складу загального річного оподатковуваного доходу та подавати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи, але за умови відсутності інших підстав для подання декларації.

Дохід у вигляді вартості успадкованого майна, який оподатковується за нульовою ставкою податку, звільняється від оподаткування військовим збором.

Фізичним особам - резидентам, які отримали спадщину (дарунок) від фізичної особи - резидента, але не відносяться до членів сім’ї першого та другого ступенів споріднення, зобов’язані подати податкову декларацію про майновий стан і доходи до податкової інспекції за місцем податкової адреси (реєстрації) до 1 травня 2018 року та задекларувати отримані доходи, які також слід оподаткувати військовим збором за ставкою 1,5 відсотка. Нараховані самостійно в декларації податок на доходи фізичних осіб та військовий збір необхідно сплатити не пізніше 31 липня 2018 року.

Фізичні особи – платники податку, які одержали дохід лише у вигляді об’єктів спадщини (дарунка) та сплатили податок на доходи фізичних осіб та військовий збір до їх нотаріального оформлення, не зобов’язані включати вартість (суму) такої спадщини (дарунка) до складу загального річного оподатковуваного доходу та подавати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи.

Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ

Платинова Буковина, Чернівці

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