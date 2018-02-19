



В АТО боец застрелил сослуживца - 19.02.2018 16:43

В зоне проведения антитеррористической операции в воскресенье, 18 февраля, произошел ужасающий инцидент - военнослужащий 30-й отдельной механизированной бригады застрелил своего сослуживца из автомата Калашникова.

Информацию о происшествии озвучили представители пресс-штаба АТО.

Инцидент имел место в Марьинке Донецкой области. По информации военнослужащих, происшествие случилось из-за неаккуратного обращения с оружием.

Пострадавшему оказали на месте комплекс неоложной медицинской помощи, после чего оперативно эвакуировали в медучреждение. Спасти пострадавшего, к сожалению, врачи не смогли. Предстаивтели Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины устанавливают причины и обстоятельства данного происшествия.

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