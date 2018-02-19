На Буковине превышен порог заболеваемости ОРВИ

- 19.02.2018 16:01
На Буковине превышен порог заболеваемости ОРВИ

На территории Черновицкой области в течение четвертой недели подряд отмечается повышение уровня заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями.

Данные озвучила исполняющая обязанности начальника Черновицкого областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины Наталия Гопко.

Между тем, ни на одной административной территории до предыдущей недели пороговые значения не превышались. Превышение эпидпорога на 11% было зафиксировано в течение последней недели на большинчстве административных территорий, кроме Новоселицкого, Глыбокского и Герцаевского районов Черновицкой области, а также города Черновцы.

Наталия Гопко также отметила, что в связи с превышением пороговых отметок эпидпорога принимались решения о приостановке учебного процесса - введении карантина в учебных заведениях. Отмечается, что 131 заведение в области в настоящий момент закрыто в связи с карантином по ОРВИ и гриппу.

 

Платиновая Буковина, Черновцы

Ключові слова: орви буковина, карантин черновцы

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