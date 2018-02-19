



Британец попробовал пиво в самом южном и самом северном пабах - 19.02.2018 15:46

Настоящий лбюитель пива сделает все возможное и невозможное, чтобы заполучить порцию желаемого напитка. Одним из таких ценителей уникальных вкусов является британец Бен Кумбс.

Так, Кумбсу однажды в голову пришла идея отведать хмельной напиток в самом южном и самом северном пабах мира. Добирался до нужных пунктов британец самостоятельно - на спорткареTVR Chimaera.

Во время совего путешествия британец преодолел 32 тысячи километров пути и побывал в 21 стране. Самый северный паб оказался расположен всего в 1000 км от Северного полюса - на норвежском острове Свалбард. Самым южным пабом, где Кумбс попробовал пиво, оказалось заведение в Чили, в городе Пуэрто-Уильямс.

В настоящий момент известно, что кроме Кумбса никто не решался на подобные путешествия ради двух бокалов пива, потому оно является единственным в своем роде.

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