



Черновчанин выиграл чемпионат мира по стрельбе из лука - 19.02.2018 12:09

Воспитанник детско-юношеской спортивной школы "Спартак" черновчанин Иван Кожокарь одержал победу на чемпионате мира по стрельбе из лука. Стоит отметить также выступления сборной Украины по стрельбе из лука в целом - национальная компанда выборола 4 медали чемпионата по стрельбе из лука в помещении, и Иван Кожокар завоевал личное золото.



Личную награду за третье завоевал Александр Панциру. Также серебряную медаль завоевала команда юниоров с Александром Панциру, Иваном Кожокарем и Романом Шереметом; команда юниорок с Жанной Наумовой, Орысей Дидыч и Катериной Мазорчук взяла бронзовую награду.

Женская и мужская взрослые сборные Украины выиграли бронзовые медали на чемпионате.

Как рассказал тренер Олег Осипенко, нынешний чемпион мира и его воспитанник Иван Кожокарь уже принимал участие в данных соревнованиях четыре года назад среди юниоров. Тогда Иван занял 4-е командное место.

Платиновая Буковина, Черновцы

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