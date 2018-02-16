



Буковина - в тройке областей с низким уровнем безработицы - 19.02.2018 09:53

По информации Государственной службы статистики Украины, Буковина вошла в тройку областей с наименьшим уровнем безработных по стране.

В Черновицкой области насчитывается 8,2 тысячи безработных, в Луганской и Закарпатской областях, которые также продемонстрировали наименьший уровень безработицы - соответственно 7,6 и 6,1 тысяч безработных.

На всей территории Украины зарегистрировано официально 379 тысяч безработных. В среднем, размер пособия по безработице составляет 2500 гривен. На 100 безработных в среднем по стране приходится 14 вакансий. Квалифицированных работникам приходится несколько легче, поскольку в центрах занятости на 100 безработных специалистов приходится 37 открытых вакансий.

Менеджерам высшего звена, чиновникам, техническим служащим и госслужащим тяжелее найти работу, поскольку в этих сферах открыто на 100 безработных 6 и 11 вакансий соответственно.

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