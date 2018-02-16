Украина взяла первое золото Олимпиады 2018

- 19.02.2018 09:48
Украина взяла первое золото Олимпиады 2018

 

Сборная Украины на Олимпийских играх 2018 в Пхенчхане завоевала первую медаль, и ею стала сразу золотая награда. Так, в девятый день соревнований было разыграно 6 комплектов медалей, и олимпийским чемпионом по фристайлу стал украинец Александр Абраменко.

После первого финала украинец разделил третье-четвертое место. Во втором финале его результат стал четвертым. Финальное выступление фристайлиста принесло ему 128,51 баллов, а также первое место и первую медаль сборной.

По словам фристайлиста, его прыжок, завоевавший золотую награду Олимпийских игр 208, стал едва ли самым лучшим в карьере. В то же время Абраменко признался, что осознание того факта, что он стал олимпийским чемпионом, еще не пришло.

По итогам девятого соревновательного дня Олимпиады-2018 в медальном зачете лидирует сборная Норвегии, которая завоевала 26 медалей, среди которых - 9 золотых. Германия занимает второе место с 18 медалями, в том числе и 9 золотыми. Украина благодаря "золоту" Абраменко поднялась на 17-е место. Пока что других медалистов в составе сборной еще нет. У россиян всего 11 наград - 3 серебра и 8 бронзовых медалей.

 

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