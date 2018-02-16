



Першу на Буковині поліцейську станцію відкрили в Боянах - 19.02.2018 09:16

У селі Боянах Новоселицького району 16 лютого розпочала свою роботу перша в регіоні поліцейська станція. Тепер правоохоронці швидше реагуватимуть на правопорушення у віддалених населених пунктах, а населенню буде значно простіше отримати допомогу поліції.

Нове службове приміщення отримали дільничні офіцери та групи реагування патрульної поліції Новоселицького району. Розміщення поліцейської станції саме у Боянах не є випадковим. Хороша транспортна розв’язка дозволяє оперативніше дістатися до віддалених населених пунктів.

Жителі Боян і навколишніх сіл відтепер мають можливість у будь-який час доби звернутися за допомогою до правоохоронців. І для цього не потрібно їхати до райцентру. Для ефективної роботи цього «мікровідділення» поліції тут є все необхідне.

Поліцейська станція знаходиться в приміщенні Боянської сільської ради, яке для полісменів має ще й історичне значення. За часів Австро-Угорщини саме тут знаходилася місцева жандармерія. Кошти на облаштування поліцейської станції виділила сільська рада.

«Новоселицьке відділення поліції звернулося до депутатів сільської ради із відповідною пропозицією. Депутатський корпус підтримав цю ідею створення поліцейської станції. Ми виділили окремий кабінет, закупили меблі і необхідну техніку», – розповіла секретар Боянської сільської ради Діана Жук.

Заступник начальника Управління превентивної діяльності ГУНП в Чернівецькій області Юрій Телегуз зазначив: «Поліцейська станція – це, насамперед, наближеність до громади саме того населеного пункту, який обслуговує конкретний дільничний. Також тут будуть дислокуватися працівники ювенальної превенції та групи реагування патрульної поліції. Уже невдовзі такі поліцейські станції запрацюють у кожному районі Чернівецької області».

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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