Какие предметы быта загрязняют воздух

- 16.02.2018 17:37
Какие предметы быта загрязняют воздух

В США и Европе наряду с выхлопными газами от автомобилей серьезными источниками загрязнения воздуха являются различные предметы бытовой химии и средства личной гигиены. Среди бытовых загрязнителей лидерами оказаись дезодоранты, мыло, краски и чистящие средства.

По данным экологов, практически половина летучих органических соединений, загрязняющих воздух, образуется от бытовых товаров.

Что касается загрязнения воздуха, то в настоящее время эта проблема обретает массовый характер. Порядка 40 тысяч смертей в год только в Великобритании связывают с загрязнением воздуха. По заявлению специалиста по респираторной медицине Энтони Фрю, загрязнения от предприятий и автомобилей - это лишь часть проблемы, также очень важно учитывать все остальные источники загрязняющих веществ. Однако, мало лишь учитывать эти данные, нужно также использовать методы предотвращения загрязнений.

Британское медицинское издание Lancet в 2017 году опубликовало результаты исследования, согласно которому из-за загрязнений воздуха каждый год в мире возникает до 9 миллионов преждевременных смертей. Кроме того, загрязнение ежегодно приносить ущерб на сумму порядка 5 триллионов долларов. По количеству преждевременных смертей, связанных с загрязнением воздуха, в лидерах оказалась Индия. В 2015 году в этой стране насчитывалось 2,5 миллиона человек, погибших по этой причине. На втором месте - Китай, где было зафиксировано порядка 1,8 миллиона преждевременных смертей, вызванных плохой экологией.

Платиновая Буковина

Ключові слова: загрязнение окружающей среды, бытовая химия загрязнения, экология и бытовая химия

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