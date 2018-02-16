



В Черновцах зафиксирован первый случай гриппа - 16.02.2018 16:47

Как сообщает начальник отдела Черновицкого лабораторного центра Юрий Падурару, на Буковине зафиксировали первые случаи заболевания гриппом.

Так, оба случая касаются вируса гриппа типа В, и оба были зарегистрированы на прошлой неделе. Один случай грппа зафиксирован в Черновцах, а другой - в Глыбокском районе Черновицкой области.



На прошлой неделе, как отмечает Падурару, количество больных ОРВИ составило 6300 человек, дети составили 77% от общего числа. Если сравнивать показатели с предыдущей неделей, то имеет место рост заболеваемости - на 18%.

Эпидемиологический порог на 11% превышен в области, кроме Глыбокского, Герцаевского, Новоселицкого районов и города Черновцы.

В связи со сложившейся ситуацией врачи рекомендуют вакцинироваться от гриппа. В целом, на сегодняшний день от гриппа вакцинировано 2,5 тысячи жителей Черновицкой области.

Платиновая Буковина, Черновцы

Всі новини