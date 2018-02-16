В Черновцах зафиксирован первый случай гриппа

- 16.02.2018 16:47
В Черновцах зафиксирован первый случай гриппа

Как сообщает начальник отдела Черновицкого лабораторного центра Юрий Падурару, на Буковине зафиксировали первые случаи заболевания гриппом.

Так, оба случая касаются вируса гриппа типа В, и оба были зарегистрированы на прошлой неделе. Один случай грппа зафиксирован в Черновцах, а другой - в Глыбокском районе Черновицкой области. 

На прошлой неделе, как отмечает Падурару, количество больных ОРВИ составило 6300 человек,  дети составили 77% от общего числа. Если сравнивать показатели с предыдущей неделей, то имеет место рост заболеваемости - на 18%.

Эпидемиологический порог на 11% превышен в области, кроме Глыбокского, Герцаевского, Новоселицкого районов и города Черновцы. 

В связи со сложившейся ситуацией врачи рекомендуют вакцинироваться от гриппа. В целом, на сегодняшний день от гриппа вакцинировано 2,5 тысячи жителей Черновицкой области.

Платиновая Буковина, Черновцы

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